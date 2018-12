Klaprozen en soldatenhelmen herdenken Groote Oorlog Jef Van Nooten

10 december 2018

11u14 0

Op een graspleintje aan de Steenweg op Oosthoven in Oud-Turnhout hebben al veel mensen een bezoek gebracht aan de tijdelijke gedenkplaats die er gemaakt werd voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Klaprozen en soldatenhelmen zijn er omring met schrikdraad. Op houten palen zijn namen aangebracht. “Kom, sta even stil”, staat te lezen aan de gedenkplaats. “Neem plaats en vertel je herinneringen aan de verhalen over de Groote Oorlog of lees een gedicht voor of … doe het in stilte, spreek luidop. Of je toehoorders hebt of je bent alleen. Spreek, bedank en laten we nooit vergeten om het nooit meer te hoeven meemaken.”