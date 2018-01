Kinderdagverblijf maandag weer open 20 januari 2018

Het kinderdagverblijf Mut De Muis in Oud-Turnhout kan maandag opnieuw de deuren openen. Gisteren bleef de crèche nog dicht na de stormschade van donderdag. De controles wezen uit dat structureel alles in orde is en dat er geen instortingsgevaar is.





"Het dak boven de eerste verdieping is op enkele plaatsen beschadigd en daar zullen dit weekend de nodige herstellingswerken aan gebeuren", zegt Arne De Backer. "Indien er na het weekend nog werken nodig zouden zijn, zullen de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden, zodat de kindjes veilig zijn, en ook de ouders hun kindjes veilig kunnen afzetten en ophalen. (JVN)