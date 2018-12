Kerstmarkt en Jinglerun op dorpsplein Jef Van Nooten

03 december 2018

11u13 1

Het dorpsplein van Oud-Turnhout verandert op zaterdag 15 december in een kerstmarkt. ’s Avonds staat ook de Jinglerun op het programma.





“Bij de start van de winter wordt ieder jaar het dorpsplein van Oud-Turnhout omgetoverd tot een gezellige kerstmarkt. De sfeervolle aankleding, de geur van het kerstgroen, de kleurige verlichting en de blije mensen zorgen voor een plezierige sfeer”, klinkt het bij de gemeente. “Bezoekers kunnen er genieten van een glas glühwein, een fruitjenevertje of een tas warme chocomelk. Bij de kerstkraampjes kunnen ze zoeken naar een leuk geschenkje of iets om te smullen. Ideaal om in kerststemming te komen.”

Om 16 uur staat er een optreden zangkoor Capriccio op het programma, om 18 uur is het aan Koninklijke Fanfare De Burgerzonen. Bij slecht weer vindt de kerstmarkt plaats in gemeentelijke basisschool Salto, vlakbij het dorpsplein.

Tijdens de kerstmarkt wordt een ludieke kerstmannenloop georganiseerd langs en door historische en bekende Oud-Turnhoutse gebouwen. De start is om 19 uur voorzien op het dorpsplein. “Het is geen wedstrijd, maar een loop in de kerstsfeer met gezellige kerstverlichting. Een omloop langs plaatsen die anders niet voor het publiek toegankelijk zijn. De afstand is beperkt tot 5 kilometer.” inschrijven kan via www.kwb.be/afdeling/oud-turnhout .