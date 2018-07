Kersenplukdagen bij Appelen Roes 07 juli 2018

Gisteren zijn de kersenplukdagen van fruitteler Appelen Roes van start gegaan. Ook vandaag, 13 en 14 juli kan men in de boomgaard kersen komen plukken én eten. Voor de uitwerking van het evenement rekende de fruitteler op de studenten van GraduaatWerkt, een organisatie die wil bewijzen dat graduaatsstudenten heel wat in hun mars hebben door een actieve uitwerking van projecten. Op die manier hopen ze de slaagkansen op de arbeidsmarkt significant te verhogen. "Het gaat om een nieuw traject voor studenten die net of nog niet afgestudeerd zijn. Zij kunnen zich bij ons inschrijven om een soort traineeship - waarvoor ze ook betaald worden - uit te voeren dat aansluit bij hun studies", vertelt Jef Claesen (24), bezieler van GraduaatWerkt. "In dit geval hebben vier studenten marketing het evenement van de kersenplukdagen georganiseerd. Ze hebben onder meer de affiches gecreëerd, reclame gemaakt, er staan springkastelen en je kan op een terrasje appelsap, een cocktail of een mocktail drinken. Het is zeker een succes, want we verwachten in totaal zo'n 600 bezoekers - ons streefdoel - te halen."





Inschrijven kan op de website www.kersenplukdagen.be. (WDH/