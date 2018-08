Kaasfeesten lokken 1.200 bezoekers op openingsdag 13 augustus 2018

Meer dan 1.200 kaasliefhebbers zijn gisteren afgezakt naar Priorij Corsendonk in Oud-Turnhout. Nog tot en met woensdag kan je er tijdens de Corsendonkse Kaasfeesten van 20 verschillende soorten kaas smullen.





De tweede editie van de vernieuwde Kaasfeesten in Corsendonk kende zondag een succesvolle start. Tijdens de eerste dag van het vierdaagse evenement daagden ruim 1.200 bezoekers op. "Vorig jaar hadden we duizend bezoekers op de openingsdag. We kunnen dus zeker tevreden zijn over de start van deze editie", vertelt An-Sofie Nédée. "Enkele dagen geleden werd voor alle vier de dagen regen voorspeld. Gelukkig hebben we nu toch mooi weer gehad. Bij momenten was het zelfs heel warm. Veel bezoekers verhuisden hun tafel naar de schaduw. Ook voor woensdag zijn de weersvoorspellingen intussen goed."





Vandaag en morgen wordt het wellicht iets rustiger op de Kaasfeesten. "Veel mensen moeten werken en het weer is misschien wat minder. Voor die twee dagen verwachten we enkele honderden bezoekers, maar we mikken vooral nog op woensdag", aldus nog An-Sofie Nédée. "We willen zeker evenveel bezoekers hebben gehad dan vorig jaar (3.450, red.)."





Bezoekers krijgen niet alleen kaas voorgeschoteld, maar ook veel randanimatie voor jong en oud. Waaghalzen kunnen zich zelfs wagen aan het hoogteparcours. (JVN)