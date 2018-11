Juwelen en geld gestolen Wouter Demuynck

17 november 2018

Vrijdagavond rond 21 uur is er ingebroken op de Lintbekelaan in Oud-Turnhout. De bewoonster van het huis was 30 minuten weg om haar man op te halen aan het treinstation. Ondertussen werd er langs de achterzijde van de woning ingebroken. Wellicht werden juwelen en cash geld buitgemaakt. Het buurtonderzoek leverde een verdachte op. Het onderzoek loopt.