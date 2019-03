Jeugdhuis De Splinter opent op nieuwe locatie: “Minder fuiven, meer caféavonden” Jef Van Nooten

16 maart 2019

20u32 0 Oud-Turnhout Anderhalf jaar geleden kregen ze te horen dat ze hun vertrouwde stek moesten verlaten. Na een lange zoektocht en een moeizame verhuis hebben de jongeren van Jeugdhuis De Splinter zaterdagavond hun nieuwe locatie in gebruik genomen. Met de verhuis verandert ook de werking van het jeugdhuis. “Vroeger gaven we vooral fuiven, nu vooral caféavonden”, zegt voorzitter Nico Vanherck.

Jeugdhuis De Splinter uit Oud-Turnhout had meer dan twintig jaar een vaste stek in een gerenoveerde schuur aan de Steenweg op Mol 38. Het pand was echter tot op de draad versleten. Het gemeentebestuur stond niet te springen om de renovatiekosten op te hoesten. Zeker niet toen bleek dat een projectontwikkelaar interesse had om het pand met de grond gelijk te maken en er appartementen te bouwen. De gemeente verkocht het gebouw van JH De Splinter. Zaterdagavond heropende het jeugdhuis op een nieuwe locatie enkele honderden meters verderop, tegenover ontmoetingscentrum De Djoelen. “We zijn blij dat nu eindelijk alles achter de rug is en alles weer in zijn plooi kan vallen”, zegt voorzitter Nico Vanherck. “In oktober 2017 kregen we te horen dat we daar moesten vertrekken. Tot November 2018 hebben we er nog gezeten. Na een afscheidsfuif zijn we beginnen verhuizen.”

Maar die verhuis verliep stroef. Door de aflopende legislatuur en de coalitiewissel verliep de communicatie met de gemeente vierkant. Dat deed alles vertragen. “Sinds het nieuwe gemeentebestuur van start is gegaan, ging alles terug vlot. Het pand werd geschilderd en de ramen bestickerd. Er hangen ook nieuwe armaturen”, aldus nog Vanherck.

De verhuis betekent een grote aanpassing voor de jongeren van JH De Splinter. Niet alleen de locatie is nieuw, ook het aanbod zal drastisch veranderen. “We moeten de werking over een andere boeg gooien. Fuiven zoals we op onze vorige locatie organiseerden, kunnen we hier niet houden. De muziek kan hier niet ‘volle bak’ staan, ook niet in het zaaltje achterin.”

Enkele maanden geleden was er nog sprake van om op termijn geluidsisolatie te voorzien in het zaaltje achteraan. Dan zouden fuiven wel mogelijk zijn, maar het ziet er naar uit dat het niet zover zal komen. “Het kan zijn dat we maar 2 of 3 jaar op deze locatie zullen zitten. Dan zijn het zotte kosten om te investeren in geluidsisolatie”, zegt Vanherck. “Waarom we mogelijk maar een paar jaar blijven? De gemeente denkt na over de realisatie van een jeugdcentrum, waar het jeugdhuis bijvoorbeeld gecombineerd wordt met kinderopvang.”

Dat De Splinter niet eeuwig op deze locatie zal blijven, hoeft niet te verbazen. De gemeente moet er een maandelijkse huurprijs van 1.300 euro per maand betalen. Een hoge prijs als je weet dat het jeugdhuis maar een handvol avonden per maand open is. “Het is de bedoeling om zeker elke vrijdagavond open te zijn. Mogelijk komt daar af en toe ook een zaterdag of zondag bij. Over een paar maanden evalueren we hoe het gaat”, besluit voorzitter Nico Vanherck.