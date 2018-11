Jarenlange aanranding van jonge werknemers kost uitbater De Provence 4 jaar cel Jef Van Nooten

07 november 2018

11u49 38 Oud-Turnhout De uitbater van voormalig restaurant De Provence in Oud-Turnhout vliegt 4 jaar achter de tralies. De rechtbank heeft hem schuldig bevonden aan jarenlange aanrandingen van zijn werknemers.

Het onderzoek tegen de 56-jarige Geert H. werd in oktober 2016 opgestart nadat een jonge werknemer van De Provence naar de politie was gestapt met de melding dat hij enkele weken voordien verkracht was door zijn werkgever.

“Al op de eerste werkdag werd zijn broek naar beneden getrokken en raakte H. hem aan op intieme plaatsen”, verduidelijkte het openbaar ministerie tijdens het proces.

De politie nam de klacht ernstig en contacteerde vijftig ex-werknemers van De Provence. Tijdens de verhoren van de ex-werknemers kwamen nog eens 14 slachtoffers aan het licht die tussen 2003 en 2016 zijn aangerand. Drie van hen stelden zich burgerlijke partij.

“Ze lieten hem overwerken zodat hij zijn bus zou missen. Hij mocht dan boven in de slaapkamer blijven slapen. Daar werd hij aangeraakt in de schaamstreek en kreeg hij oneerbare voorstellen”, aldus de advocaat van één van hen.

Geert H. koos steeds zeer jonge jongens uit. Enkele slachtoffers waren zelfs jonger dan 16 jaar, anderen nog maar net meerderjarig. Hij ging telkens op zoek naar jonge jongens in een zwakke positie. Jongens met een mentale achterstand of die het thuis moeilijk hadden.

De rechtbank acht de meeste feiten bewezen en veroordeelt Geert H. tot 4 jaar gevangenisstraf. Hij wordt ook gedurende 5 jaar uit zijn rechten ontzet.

Ook twee van zijn ex-partners stonden mee terecht voor hun aandeel in de aanrandingen. Eén van hen krijgt 20 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, de andere 18 maanden effectief.

Eén slachtoffer van Geert H. krijgt een schadevergoeding van 15.000 euro. Twee andere slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden krijgen 1.500 euro en 600 euro toegekend.