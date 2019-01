Inbrekers krijgen deur van winkel niet open JVN

31 januari 2019

11u26 0

Dieven hadden het in de nacht van woensdag op donderdag gemunt op een winkel langs de Steenweg op Mol in Oud-Turnhout. Ze probeerden de leveranciersdeur open te breken, maar slaagden er niet in de winkel binnen te geraken. De inbraakpoging werd donderdagochtend rond 7.25 uur vastgesteld.