Inbraak in en diefstal van wagen in zelfde straat 28 maart 2018

In Corsendonk vonden er in de nacht van maandag op dinsdag twee diefstallen plaats. Tussen 22 en 8 uur gingen onbekenden ervandoor met een voertuig van bewoners. Daarnaast sloegen onbekenden tussen 18.30 en 7.30 uur ook het raam van een voertuig in. Ze stalen twee zonnebrillen, geld en Chinese thee. (WDH)