Heemkundekring Corsendonca zoekt oude foto’s van Rhoode Jef Van Nooten

17 maart 2019

09u01 0 Oud-Turnhout Heemkundekring Corsendonca uit Oud-Turnhout is op zoek naar oude foto’s van Rhoode. Over enkele maanden brengt Corsendonca een boek uit voer dit ‘boerengehucht’.

Corsendonca-medewerker Marc Berrens vroeg zich enkele Jaren geleden af wat er allemaal te vertellen valt over Rhoode. “In zijn zoektocht naar een antwoord legde hij een boeiende reis af. Hij raadpleegde bronnen uit de 14de eeuw en bezocht alle huidige bewoners van Rhoode”, klinkt het bij de gemeente. “Zo ontdekte hij dat dit ‘boerengehucht’ niet alleen ooit een eigen melkerij en wel tien herbergen had, maar zelfs een burgemeester voortbracht. De vele boeiende verhalen worden door Heemkundekring Corsendonca vzw momenteel verzameld in een boek.”

Binnen enkele maanden wil Heemkundekring Corsendonca dit boek voorstellen. Voor het zover is, doet de vzw een laatste oproep naar herinneringen of foto’s van Rhoode. “Van de jaarlijkse mei-bedevaart naar het kapelletje? Of van de zwemvijver in de ‘Veepaey’ die in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw heel wat jeugd aantrok? Foto’s zeggen meer dan woorden”.

Wie foto’s heeft kan contact opnemen met de heemkundekring via 014/47.94.94 of heemkunde@oud-turnhout.be.