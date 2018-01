Groenafval van storm (tijdelijk) gratis naar containerpark 30 januari 2018

Inwoners van Oud-Turnhout kunnen nog tot en met dinsdag 6 februari terecht op het containerpark om er hun hout- en groenafval gratis naar toe te brengen.





Voorwaarde is wel dat het groenafval veroorzaakt werd door het noodweer op 18 januari. "Het Oud-Turnhouts schepencollege heeft dit beslist om inwoners de kans te geven om dit onverwacht afval op een georganiseerde manier en gratis te kunnen afleveren. Het afleveren moet gebeuren tijdens de normale openingsuren van het containerpark", klinkt het bij de gemeente. Wie groenafval binnen brengt, moet een verklaring ondertekenen dat het effectief een gevolg is van het stormweer. "Het ondertekenen van de verklaring is om een onderscheid te maken tussen het gewoon groenafval waarvoor op het containerpark een retributie moet betaald worden en dit 'noodweer-afval' waarvoor een afwijking van het retributiereglement wordt toegestaan. De werknemers op het containerpark hebben de attesten voorhanden." (JVN)