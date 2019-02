Gratis hakselhout in containerpark Jef Van Nooten

18 februari 2019

09u49 0 Oud-Turnhout Op het containerpark van Oud-Turnhout wordt gratis hakselhout uitgedeeld. Op zaterdag 23 februari is er zelfs een kraan aanwezig om aanhangwagens te laden met gratis hakselhout.

“Het aangeleverde snoeihout op het containerpark wordt tot hakselhout verwerkt. Door de grote aanvoer van snoeihout werd ondertussen een grote voorraad hakselhout aangelegd”, klinkt het bij de dienst Afvalzaken van de gemeente Oud-Turnhout. “Dit hakselhout kunnen inwoners gratis afhalen op het containerpark tijdens de openingsuren. Hakselhout is een ideale bodembedekker en mulchmateriaal, of kan dienen als bruin materiaal voor het thuiscomposteren. Op zaterdag 23 februari van 9 tot 11.45 uur is er uitzonderlijk een kraan aanwezig om aanhangwagens te laden met gratis hakselhout.”