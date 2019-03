Gemeente is hondenpoep beu en plaatst vlaggetjes naast elke drol Jef Van Nooten

25 maart 2019

10u35 0 Oud-Turnhout Het gemeentebestuur van Oud-Turnhout heeft in het Naenackerpad vlaggetjes geplaatst bij elke hondendrol. Met niet mis te verstande slogans roepen de vlaggetjes hondeneigenaars op om volgende keer de hondendrol op te ruimen.

“We ontvingen een melding over heel wat hondenpoep in het Naenackerpad, de trage verbinding tussen Van der Bekenlaan en Kerkstraat. We hebben daarom bij elke hondendrol een vlaggetje geplaatst. Spijtig genoeg zie je heel wat vlaggetjes. Hondenpoep hoort niet thuis op een voetpad of grasplein, maar in een zakje én daarna in een vuilnisbak”, aldus het gemeentebestuur. Het Naenackerpad wordt dagelijks gebruikt door de leerlingen van basisschool Delta.

GAS-boete

De gemeente benadrukt dat volgens het politiereglement het verplicht is om hondenpoep onmiddellijk op te ruimen, en dat je tijdens een wandeling met de hond een hondenpoepzakje moet bij hebben. Anders riskeer je een GAS-boete tot 350 euro.

