Fysieke agressie op Turnhout-Binche verdubbeld 30 januari 2018

02u55 0

Het aantal gevallen van fysieke agressie op de lijn Turnhout-Binche is op twee jaar tijd verdubbeld. De agressie doet zich vooral voor op het traject voorbij Brussel. Vaak leidt de agressie tot vertragingen.





Federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals vroeg cijfers op over het aantal gevallen van agressie op de lijn Turnhout-Binche. "De lijn Turnhout-Binche is eind december 2014 in het leven geroepen. Als we naar de cijfers van 2015 kijken, dan zien we 43 gevallen van agressie (33 verbale en 10 fysieke). Opvallend is dat 38 van de 43 gevallen zich voordeden in Brussel of op het Waalse stuk. In 2016 was er sprake van 37 gevallen van agressie (23 verbale en 14 fysieke)."





Vorig jaar, in 2017 met cijfers tot midden november, waren er 38 gevallen van agressie. Daarvan was er twintig keer sprake van fysieke agressie, dat is een verdubbeling ten opzichte van de 10 gevallen van fysieke agressie in 2015.





"Deze gevallen uit 2017 zorgden voor 14 treinen die in totaal 208 minuten vertraging opliepen en 3 afgeschafte treinen", aldus Van Camp. (JVN)