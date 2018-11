Fuifzaal jeugdhuis pas voor volgend jaar Coalitiewissel leidt tot onzekerheid over investeringen op nieuwe stek Jef Van Nooten

08 november 2018

14u29 0 Oud-Turnhout De coalitiewissel in Oud-Turnhout is nefast voor de verhuisplannen van De Splinter. Het jeugdhuis wilde midden oktober al zijn intrek nemen op de nieuwe locatie, maar het is voorlopig onduidelijk hoeveel geld de nieuwe coalitie wil investeren. “We hopen in december het cafégedeelte te openen, maar de fuifzaal zal pas voor volgend jaar zijn”, zegt Nico Vanherck.

Het nieuwe logo van JH De Splinter is intussen met grote bestickering aangebracht op de ramen van het pand aan de Steenweg op Mol 38, waar voorheen café De Oud-Turnhoutse Hoek gevestigd was. De inrichting binnen moet nog volledig opgestart worden. Nochtans had het bestuur van De Splinter gehoopt om midden oktober al te verhuizen. Een gedwongen verhuis, want hun vertrouwde stek van de voorbije 21 jaar werd door de gemeente verkocht aan een projectontwikkelaar.

Dat de verhuis vertraging op loopt, is mede een gevolg van de coalitiewissel na de gemeenteraadsverkiezingen. Het jeugdhuis weet nog niet wie de nieuwe schepen voor Jeugd zal worden, en ook hoeveel geld de gemeente de komende jaren zal willen investeren is nog een groot vraagteken.

“De fuifzaal achteraan moet volledig geïsoleerd worden om geluidsoverlast te voorkomen. Maar door deze overgangsperiode van de ene coalitie naar de andere, moeten we afwachten hoeveel de gemeente wil investeren om die geluidsisolatie snel te voorzien”, zegt Nico Vanherck, voorzitter van JH De Splinter. “We hadden gehoopt er maandelijks een fuif te organiseren, net zoals we dat deden op de vorige locatie. Maar die ambitie moeten we on hold zetten. Dat zal pas voor volgend jaar zijn.”

Voor de inrichting van het cafégedeelte vooraan is minder geld nodig. Het bestuur van het jeugdhuis hoopt dat die nog voor het einde van dit jaar in orde kan worden gebracht. “Er moet geschilderd worden, nieuwe verlichting gehangen, en een tv-toestel geplaatst voor voetbalwedstrijden en dergelijke”, zegt Nico Vanherck. “Nog wel wat werk dus, maar we hopen nog dit jaar een eerste openingsavond van het café te houden.”

Wanneer zowel het café als later de fuifzaal gebruiksklaar zijn, wachten op termijn nog meer investeringen. “Na verloop van tijd willen we het fuifzaaltje groter maken. Door een deel van het terras achteraan mee te overdekken. Helemaal achteraan plannen we ook een fietsenstalling. Nu is er aan de overkant van de straat wel een fietsenstalling naast De Djoelen. Maar dan moeten de jongeren telkens een drukke gewestweg over steken.”

Hoewel de verhuis trager dan gehoopt op gang komt, is Vanherck wel opgetogen over de nieuwe locatie. Hij gelooft dat het JH De Splinter een boost kan geven. “Op de huidige locatie zie je alleen een lichtbank hangen vanaf de straat. Dan moet je door een steegje om aan het jeugdhuis te geraken. Niemand ziet wat er aan de gang is. Veel jongeren weten niet eens waar we gelegen zijn. De nieuwe locatie valt veel meer op.”

Het jeugdhuis overweegt om op de nieuwe locatie met vaste openingsavonden te werken voor het cafégedeelte. “Daarvoor moeten we wel eerst groeien in aantal leden. Momenteel hebben we 14 vaste bestuursleden. Dat zou moeten groeien tot 25 om vaste openingsavonden te hebben. Zeker vrouwelijke leden kunnen we extra gebruiken.”