Fietsbieb zoekt fietsen en vrijwilligers 08 februari 2018

02u31 0 Oud-Turnhout De gemeente Oud-Turnhout krijgt dit voorjaar een eigen fietsbieb. De initiatiefnemers zijn op zoek naar vrijwilligers èn tweedehands kinderfietsen.

De Fietsbieb geeft gezinnen met jonge kinderen de kans om dagelijks gebruik te maken van kinderfietsen tegen een lage prijs. "Repareert u graag fietsen? Of is administratief of promotioneel werk uw ding? Of wil u de Fietsbieb mee open houden? De Fietsbieb is 2 uur per maand open en draait volledig op vrijwilligers." De Fietsbieb leent tweedehands kinderfietsen uit. "Deze worden aangekocht bij het sociale tewerkstellingsproject Het Fietsenatelier (vzw De Sprong). Ook vrijwilligers sleutelen aan kinderfietsen om ze in orde te maken. Hebt u thuis nog een kinderfietsje staan, dan kunt u dit aan de Fietsbieb schenken in ruil voor een jaar gratis lidmaatschap. Uw fietsje krijgt een tweede leven bij een ander kind." Wie interesse heeft als vrijwilliger of een tweedehands kinderfiets op overschot heeft, kan contact opnemen met Bart Wynants via 014/40.31.62 of regio.kempen@fietsbieb.be. (JVN)