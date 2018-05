Fietsbieb opent in Eigenaard 03 mei 2018

In dienstencentrum Eigenaard in Oud-Turnhout is gisteren een Fietsbieb geopend. Kinderen tot 12 jaar kunnen er kinderfietsen ontlenen. Het is de zesde fietsbieb in de Kempen. "Een kind ontgroeit zijn fietsje niet alleen bijzonder snel, ook de druk om geregeld met een andere tweewieler uit te pakken neemt sneller toe dan de portemonnee kan volgen", motiveren de initiatiefnemers het concept. "De Fietsbieb leent tweedehands kinderfietsen uit. Deze worden aangekocht bij het sociale tewerkstellingsproject Het Fietsenatelier. Vrijwilligers van de Fietsbieb sleutelen ook aan kinderfietsen om ze in orde te maken." (JVN)