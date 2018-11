Extra patrouilles na dubbele brandstichting Pyromaan had al karton en spuitbus onder derde auto gelegd Jef Van Nooten

21 november 2018

14u29 2 Oud-Turnhout De politie gaat de komende nachten extra patrouilleren in de Pausenstraat en omgeving. Aanleiding is de dubbele brandstichting van woensdagochtend. Een pyromaan stak er twee auto’s in brand op amper 300 meter van elkaar. Een derde brandstichting werd verijdeld. “Het valt niet uit te sluiten dat nog meer zullen volgen”, zegt commissaris Rudy Remijsen.

De schrik zit er goed in bij de bewoners van de Pausenstraat in Oud-Turnhout. Twee auto’s gingen in vlammen op. Een Renault die geparkeerd stond op de openbare parking helemaal achteraan de straat, en een BMW die enkele honderden meters verderop geparkeerd stond op de oprit van een woning op de hoek van de Pausenstraat en Sint-Bavostraat.

De pyromaan viseerde ook een derde wagen in de straat. De dader had al karton en een spuitbus onder deze wagen gelegd om in brand te steken, maar zover kwam het niet. “Bij dit derde voertuig vonden we inderdaad een spuitbus terug, maar is het gelukkig bij een poging gebleven. We vermoeden dat de dader weggevlucht is toen onze mensen ter plaatse zijn gekomen”, vertelt politiecommissaris Rudy Remijsen.

De Renault op de parking brandde volledig uit. Bij de BMW lijkt de schade minder groot, maar ook deze auto is rijp voor de schroothoop. Heel het motorblok brandde er uit.

De vlammen vernielden niet alleen de auto, maar ook de garagepoort waartegen hij stond. “Een buurman heeft mij verwittigd. Hij hoorde een luide knal. Toen hij ging kijken wat die knal veroorzaakte, zag hij rook en vlammen van onder mijn wagen komen”, vertelt Bram, eigenaar van de getroffen BMW.

“Tijdens de bluswerken stond nog niet meteen vast dat het om brandstichting ging, maar toen nadien een spuitbus onder de wagen werd gevonden, was er geen twijfel meer. Het was die spuitbus die de knal veroorzaakt heeft. Ik heb die ook gehoord, maar er verder geen aandacht aan besteed.”

De brandweer was zeer snel ter plaatse om de BMW te blussen. De pompiers moesten maar een paar honderd meter rijden. Voor de BMW maakt het weinig verschil, maar zo kon voorkomen worden dat de garage verder in vlammen op ging.

“Eerst werd de auto op de parking in brand gestoken. De brandweer was daar al aan het blussen en is rechtstreeks van daaruit naar hier gekomen. Mijn auto werd dus in brand gestoken toen de brandweer al vlakbij aan het blussen was”, aldus nog Bram.

Wanneer auto’s in brand worden gestoken, gaat het vaak om wagens die gestolen zijn of gebruikt bij een misdaad. De brand moet dan mogelijke sporen uitwissen. Dat het hier om ‘gewone’ auto’s gaat die op het eerste zicht willekeurig uitgekozen zijn, zorgt voor extra ongerustheid in de buurt.

“Het is een heel rustige woonwijk met zeer weinig verkeer ’s avonds of ’s nachts. Het is heel opvallend dat daar plots twee auto’s in brand worden gestoken. We denken dat het om vandalenstreken gaat. We gaan er niet van uit dat de dader het specifiek op de eigenaars van deze auto’s had gemunt”, vertelt politiecommissaris Rudy Remijsen.

“Het onderzoek loopt volop. De komende avonden en nachten zullen we extra patrouilleren. Mogelijk ging het om een eenmalige kwajongensstreek. Maar als de brandstichter iemand is met psychische problemen, valt het niet uit te sluiten dat er op korte termijn nog meer brandstichtingen zullen volgen.”