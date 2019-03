Dieven stelen geld uit kapsalon Jef Van Nooten

26 maart 2019

Aan de Steenweg op Ravels in Oud-Turnhout zijn dieven in de nacht van maandag op dinsdag aan de haal gegaan met de inhoud van een kassa. De daders drongen er een kapsalon binnen via het raam van de deur. De diefstal werd rond 5.10 uur opgemerkt. Het is niet duidelijk hoeveel geld er in de kassa zat.