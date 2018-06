Derde brand in bos 29 juni 2018

03u09 0

Aan Overheide in Oud-Turnhout is donderdagmiddag rond 12.40 uur brand ontstaan in een speelbos. Het was al de derde keer in één week tijd dat de brandweer moest uitrukken naar het speelbos. Omdat door de droogte code oranje van kracht is, werd meteen het grootwatertransport opgestart, maar uiteindelijk had de brandweer de vlammen snel onder controle. (JVN)