Den IJsbol lanceert twee nieuwe Baca-gins 11 augustus 2018

De zaakvoerders van brasserie Den IJsbol in Oud-Turnhout hebben twee nieuwe gins op de markt gebracht. Eén jaar geleden lanceerden ze onder de naam Baca twee 'distilled gins'. Dit keer kozen ze voor twee 'London dry gins.'





In de zomer van 2017 lanceerden Suzy Gys en Tim Hoyberghs van Den IJsbol de gins Baca Floraal en Baca Citrus. "Het begon te kriebelen om een derde en vierde te maken", vertelt Suzy. "We trokken naar een stokerij in Deventer. Ik ging opnieuw voor een florale gin met onder meer jasmijn en rozenblad. Tim ging weer voor meer kruidigheid met jeneverbes, engelwortel, kaneel, anijs en kruidnagel als de belangrijkste elementen. Voor deze derde en vierde gin kozen we voor een ander destillatieproces, het principe van London Dry gin."





Den IJsbol verkoopt ook de twee nieuwe Baca-gins zowel per glas als per fles. "Wie een glas bestelt, kan dat glas opdrinken op ons vernieuwd terras. Tegen één kant plaatsten we een grote wand gemaakt van houten paletten, versierd met planten en spreuken. Op die manier maken we van ons terras een zomerbar in het centrum van Oud-Turnhout. We kregen al veel reacties van klanten dat ze het echt gezellig vinden. De nieuwe wand blijft behouden, ook na de zomer." (JVN)