Delta organiseert boekencafé 06 maart 2018

De ouderraad van basisschool Delta in Oud-Turnhout organiseert op vrijdag 16 maart van 15.30 uur tot 17.30 uur een boekencafé. Daar worden tweedehands boeken en strips verkocht voor zowel kinderen als volwassenen. Je kan er ook een hapje of een drankje nuttigen. Om zoveel mogelijk leesmateriaal te kunnen aanbieden, is de ouderraad nog op zoek naar tweedehands boeken of strips. "Als je kinderen de kinderboeken en strips ontgroeid zijn, of als je zelf nog volwassenenboeken hebt die je niet meer leest, kan je ze aan ons schenken. Dan krijgen ze een tweede leven door de verkoop in het boekencafé", klinkt het bij de ouderraad. Boeken en strips kunnen nog tot en met vrijdag 9 maart worden binnen gebracht in de school. Per 10 binnengebrachte boeken of strips krijg je een drankbonnetje voor het boekencafé. (JVN)