Corsendonca presenteert boek èn expo over Groote Oorlog Jef Van Nooten

12 november 2018

Heemkundekring Corsendonca uit Oud-Turnhout heeft een nieuw boek voorgesteld: ‘Oud-Turnhout en de Groote Oorlog - deel 2’. Het boek werd voorgesteld in de Sint-Antonius-Abtkerk van Oosthoven. “Het einde van de Groote Oorlog, 100 jaar geleden, werd in Oud-Turnhout het hele jaar herdacht met verschillende activiteiten. Een boekvoorstelling en tentoonstelling zorgen voor de apotheose van deze herdenking”, klinkt het bij de gemeente. Na de boekvoorstelling werd ook de tentoonstelling ‘Oud-Turnhout en de Groote Oorlog’ geopend in de Pastorie van Oosthoven. Deze tentoonstelling loopt nog tot en met 18 november. De toegang is gratis.