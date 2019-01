Chocolatier wil windmolen bouwen op grens van Turnhout en Oud-Turnhout Jef Van Nooten

28 januari 2019

10u46 4

De gemeente Oud-Turnhout start een openbaar onderzoek op nadat er aanvraag is ingediend met het oog op de bouw van een windmolen aan Beyntel. De aanvraag komt van Johan Meynendonckx die op bedrijventerrein Beyntel het bedrijf Meynendonckx Chocolatier runt. De windturbine zou gebouwd worden op een perceel aan Beyntel 18. Het openbaar onderzoek loopt van 29 januari tot en met 28 februari. De aanvraag kan tot die datum worden ingekeken op de dienst Omgeving van de gemeente Oud-Turnhout, of online geraadpleegd via het Omgevingsloket ( https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek ). Bezwaren kunnen tot 28 februari via het Omgevingsloket ingediend worden, of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oud-Turnhout.