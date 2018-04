CD&V gaat voor kartel met sp.a 21 april 2018

03u16 0 Oud-Turnhout CD&V in Oud-Turnhout wil in een kartellijst met sp.a naar de kiezer trekken in oktober. Volgens de plannen zal huidig burgemeester Jos Vinckx (CD&V) de lijst trekken.

Een absolute zekerheid is er nog niet. Maar zoals het er nu naar uitziet trekken CD&V en sp.a samen naar de kiezer. De voorbije maanden werden ook gesprekken gevoerd met Groen voor een kartel van drie partijen, maar intussen beperken de plannen zich tot een kartel tussen christendemocraten en socialisten. Beide partijen maken momenteel - samen met Groen - deel uit van de meerderheid. Bedoeling is dat CD&V'er Jos Vinckx de kartellijst zal trekken, maar ook sp.a-schepen Leo Van Miert krijgt ongetwijfeld een prominente plaats op de kieslijst. De naam die CD&V momenteel voor ogen heeft voor de kartellijst is CD&V+.





CD&V kende een woelige legislatuur in Oud-Turnhout. Nadat Jos Vinckx eerst uit de partij werd gezet, werd hij toch terug omarmd om Leo Nys op te volgen als burgemeester.





(JVN)