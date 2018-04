Cannabisverkoper riskeert vijftien maanden cel 14 april 2018

02u30 0

De 49-jarige Jozef W. uit Oud-Turnhout riskeert een gevangenisstraf van vijftien maanden voor het telen en verkopen van cannabis. Toen de speurders vorig jaar binnenvielen in zijn woning, troffen ze cannabis, hasj, een weegschaaltje, wapens, cannabisplanten en verschillende gsm-toestellen aan. Tijdens een verhoor gaf de man ook toe dat hij aan één iemand minstens een vijftiental keren iets had verkocht. "Het ging om 15 keer minstens 50 gram dus dat heeft al minstens 4.500 euro opgeleverd", aldus het openbaar ministerie. "Maar waarschijnlijk is het maar het topje van de ijsberg en heeft hij veel meer verkocht." Vonnis op 27 april. (VTT)