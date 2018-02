Buurtbewoners eisen speelplein terug KINDEREN ZIJN DUPE VAN POLITIEK SPELLETJE TOON VERHEIJEN

15 februari 2018

02u54 0 Oud-Turnhout Buurtbewoners van de Draaiboomstraat, Gemeentestraat en het Sint-Bavoplein hebben spreekrecht afgedwongen op de gemeenteraad. Ze eisen nog altijd 'hun' speelplein terug dat de gemeente destijds verkocht aan sociale woonmaatschappij De Ark voor de bouw van sociale woningen. Maar de provincie vernietigde de vergunning. Van een wederkoop wil niemand weten. De kinderen lijken de dupe te worden.

De gemeente Oud-Turnhout verkocht in 2011 het stuk grond als bouwgrond aan De Ark voor het bedrag van zo'n 400.000 euro. De bedoeling was dat De Ark een klein sociaal woonproject zou bouwen op het speelplein. Maar de buurtbewoners tekenden protest aan en ze kregen gelijk. Er komen voorlopig geen sociale woningen, maar een speelplein lijkt er ook niet meer in te zitten. Het stuk grond is nu immers privéterrein van De Ark. Alles wijst op een héél geanimeerde gemeenteraad vanavond.





Voet bij stuk

Een flink deel van de buurtbewoners houdt voet bij stuk. Ze willen dat de gemeente het stuk grond terugkoopt. "De schepen liet eerder in een mededeling weten - of beter hij dreigde - dat het terrein zou worden afgesloten", zegt Paul Paeleman namens de buurtbewoners. Hij is ondertussen ook lijsttrekker voor de liberalen van LB18. "Dat is de jeugd buitenspel zetten. Het is ook het enige speelplein in de buurt."





Terugkopen

De buurtbewoners vragen dus dat de gemeente het stuk grond zou terugkopen, maar schepen Leo Van Miert (sp.a) is duidelijk: voorlopig is daar geen denken aan. "Kijk, we hebben destijds 400.000 euro gekregen voor het stuk grond. De Ark heeft er daarna ook nog heel wat centen ingestoken. Die gaan dat niet ineens voor de helft van de prijs terug aan ons verkopen. Eigenijk is het jammer, want in het project van de Ark was een speelpleintje voorzien. En als De Ark de grond toch zou willen verkopen, dan zijn we niet van plan om een veelvoud van onze verkoopprijs voor neer te tellen."





Alles lijkt dus te ontaarden in een politiek spelletje?





"Dat is het zeker", zegt Van Miert.





"Hij probeert het nu ook in Oosthoven maar daar kwam amper drie man op zijn vergadering opdagen. Hij zal zijn democratisch spreekrecht krijgen, maar we zullen het goed in de gaten moeten houden."





Ook Paeleman zelf is niet te beroerd om toe te geven dat politiek gespeeld wordt.





"Maar ik ben net door heel deze zaak in de politiek gestapt! We zouden het nooit halen. Wel, de verkaveling is toch maar mooi vernietigd. De Ark wil het niet terugkopen want ze hebben er veel centen in gestoken? En wat met het onderhoud van dit pleintje en de vele andere pleintjes van De Ark die wij als gemeente doen ? Goed, De Ark mag een stuk meer vragen, maar dan zullen wij de factuur maken van al dat onderhoud."