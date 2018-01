Burgemeester trakteert met worstenbroden en appelbollen 02u42 0 Foto Ton Wiggenraad Burgemeester Jos Vinckx deelt worstenbrood en appelbollen uit aan het personeel.

Zoals iedere eerste maandag na Driekoningen is gisteren ook in onze regio Verloren Maandag gevierd. En dat hebben de bakkers geweten. Vele duizenden worstenbroden en appelbollen gingen over de toonbanken. Voor zowat alle bakkers was het de drukste dag van het jaar. Ook in het gemeentehuis van Oud-Turnhout ging Verloren Maandag niet onopgemerkt voorbij. "Ik heb alle personeelsleden van de gemeente getrakteerd op een worstenbrood of appelbol", vertelt burgemeester Jos Vinckx (CD&V). "Niet alleen de medewerkers in het gemeentehuis, maar ook in het containerpark, de gemeentelijke basisschool Salto, enzovoort. Het is een traditie in de gemeente Oud-Turnhout dat de burgemeester de worstenbroden en appelbollen uit eigen zak betaald." (JVN)