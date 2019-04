Bromfietsster aangereden aan Dorp Jef Van Nooten

19 april 2019

Aan Dorp in Oud-Turnhout is donderdagnamiddag rond 16.35 uur een bromfietsster aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde toen de autobestuurder een straat wilde indraaien, maar de bromfietsster uit de tegenovergestelde richting niet had opgemerkt. Slachtoffer J.C. (24) uit Oud-Turnhout werd met lichte verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht.