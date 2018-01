Brand in elektriciteitskast flatgebouw 29 januari 2018

De hulpdiensten zijn gisteravond opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw aan de Steenweg op Ravels. Het bleek uiteindelijk om een vermoedelijke kortsluiting te gaan in de elektriciteitskast in de centrale hal. Dat zorgde voor heel veel rookontwikkeling. Samen met de burgemeester en de ambtenaar noodplanning werd voor de bewoners van de vijf appartement naar een oplossing gezocht. Twee bewoners besloten om toch in hun appartement te blijven. Eandis zou in de loop van maandag ter plaatse komen om nieuwe meters te plaatsen. (VTT)