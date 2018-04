Boerderijdag op kinderboerderij De Brem 20 april 2018

Kinderboerderij De Brem aan de Oude Arendonksebaan in Oud-Turnhout zet op zondag 22 april de poorten open voor haar jaarlijkse Boerderijdag. Daarbij kan je naar alle dieren komen kijken en rustig een hapje eten en iets drinken. Alle kinderen kunnen ook even rondrijden op Saartje het paard, een ritje maken met de tractor, zich amuseren met volksspelen of zich uitleven op het springkasteel. De opbrengst gaat naar de dagelijkse werking. De kinderboerderij is verbonden aan VIBO De Brem, de school voor buitengewoon onderwijs. Kinderboerderij De Brem geeft aan kinderen met een beperking de kans om met dieren te werken en in contact te komen met de natuur. Je kan langskomen van 11 tot 16 uur. De toegang is gratis. (BHR)