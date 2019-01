Bob Coppens "Dochtertje vroeg of ik nu ook hoge hoed op moet zoals burgemeester in 'Samson'" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE



De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente. Toon Verheijen

03 januari 2019

Bob Coppens (N-VA) beseft als geen ander dat de drukke periode van de campagne en de verkiezingen alleen maar een voorbode is voor de volgende zes jaar. Hij is zijn vrouw en drie kinderen dankbaar dat ze hem gesteund hebben en trots zijn op hem.

Bob Coppens werkte tot eind vorig jaar bij de brandweer. Een job die hij altijd met hart en ziel gedaan heeft. "Ik was consulent brandpreventie", vertelt Coppens. "Toen ik de rol als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester op mij nam, wist ik dat ik die job niet meer zou kunnen toen. Burgemeester zijn én werken voor de brandweer is nu eenmaal onverenigbaar. Gedurende de periode als burgemeester is mijn contract geschorst. Ik ga ze echt wel missen en vooral ook de collega's, maar langs de andere kant vind ik ook dat je er als burgemeester honderd procent moet zijn voor de inwoners. Dat is een fulltime job." Bobs vrouw Linsey en de kindjes Lore (12), Eline (7) en Kato (5) steunen hem in elk geval honderd procent. "De campagne was best wel slopend. Gelukkig heb ik een sterke vrouw naast mij staan. We maakten samen de beslissing om als kandidaat-burgemeester naar de verkiezingen te gaan en we weten wat het betekent. Mijn dochters zijn fier. De jongste vroeg me zelfs of ik nu ook een hoge hoed en witte handschoenen moet dragen zoals de burgemeester in 'Samson'." (VTT)