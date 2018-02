Bewoner eist spreekrecht op over speelpleintje 16 februari 2018

Het 'verdwenen' speelpleintje aan de Draaiboom/Sint-Bavoplein verhitte gisterenavond toch nog even de gemoederen op de gemeenteraad. Een twintigtal bewoners kwam er luisteren naar het spreekrecht dat buurtbewoner Paul Paeleman (en lijsttrekker voor LB18) had afgedwongen. Ze eisen nog altijd 'hun' speelplein terug dat de gemeente destijds verkocht aan sociale woonmaatschappij De Ark voor de bouw van sociale woningen. De man herhaalde nog eens het standpunt van de buurt en hoopt dat de gemeente alsnog met een oplossing komt. Hij haalde wel aan dat hij het vreemd vond dat een aandeelhouder van De Ark mee beslissingen nam in het college, verwijzend naar schepen Marleen Joris. Die reageerde fel. "Het is Welzijnszorg Kempen die aandelen heeft en waarin ik zit als afgevaardigde van het OCMW. Bovendien zijn het aandelen die niet te vergelijken zijn met die in de privé." Ook burgemeester Jos Vinckx (CD&V) moest zijn woord hebben. "We proberen voor iedereen goed te doen, maar dat kan gewoon niet. We moeten nu eenmaal ons quotum halen." Ook gebeten hond Leo Van Miert (sp.a) wilde nog even de puntjes op de i zetten. "Het feit dat de provincie de vergunning heeft vernietigd, heeft niets te maken met de bezwaarschriften. We hebben als gemeente een procedurefout gemaakt. Dat is een groot verschil. Ik heb ook nooit beweerd dat het grasveld nu afgesloten zal worden. Het is een mogelijke optie. Of er een oplossing komt? Dat weten we nog niet." (VTT)