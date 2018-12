Betere conditie op speelse manier Kristof Baelus

24 december 2018

09u00 0 Oud-Turnhout Tien januari zal de wekelijkse conditietraining in Oud-Turnhout weer van start gaan. Deze zal plaatsvinden in sporthal De Hooght op donderdagavond van 19.30 uur tot en met 20.30 uur.

De focus ligt op opbouw en onderhoud van de lichaamsconditie op een speelse en aangename manier. Er is meer aandacht voor uithouding dan voor krachtoefeningen. Er is geen basisconditie vereist. Inschrijven doe je via www.sportpromotie.net, de lessen kosten 20 euro.