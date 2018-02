Auto tegen boom 22 februari 2018

Aan Corsendonk in Oud-Turnhout is dinsdagavond omstreeks 20 uur een auto tegen een boom gereden. De bestuurder verklaarde dat hij verblind was door de lichten van een tegenligger. Bestuurder S.G. (63) uit Retie liep lichte verwondingen op. (JVN)