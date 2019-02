Arbeider levensgevaarlijk gewond tijdens werken aan elektriciteitskast Kristiof Baelus

01 februari 2019

14u20 0 Oud-Turnhout Tijdens werken aan een elektriciteitskast in Magerman in Oud-Turnhout werd omstreeks 11 uur een arbeider levensgevaarlijk gewond geraakt door een elektrocutie.

De arbeider werd met zware verwondingen naar het ZNA Stuivenberg gevoerd. De arbeider verkeert momenteel in levensgevaar. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is momenteel nog niet duidelijk. Na het ongeval zaten enkele woningen in de buurt een tijdje zonder stroom.