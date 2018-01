Antwerpse jeugdtrofee in Oud-Turnhout 27 januari 2018

03u44 0

Judo

Judoclub Oud-Turhout organiseert vandaag en zondag de eerste wedstrijd van de Antwerpse jeugdtrofee. De vorige editie werd gewonnen door JC Samurai Eindhout. Hirano Brecht zakt af met drie favorieten: Sofie en Evelien Stessens en Kara Mintjens. JC Arendonk heeft twee ijzers in het vuur met Belgisch kampioen Lars Berrens en Sören Apers. Toch rekenen judoka Stefan Heymans, Jimmy Thijssen en Saskia Kok van JC Oud-Turnhout op prestaties van de eigen club. Meest bekend zijn Demian Hendrix en Sare Geentjens, goed voor brons U15 in 2017. Komen voor Oud-Turnhout in actie bij U15, U18 en U21+: Jonas Behiels, Lore Devoght, Jara Devolder, Jens Dillen, Thijs Lemmens, Pieter Severyns, Glen Stoops, Henrik van Nijlen, Quinten Van Opstal en Senne Van Riel. Bij de U11 en U13 zijn dat Edmond Dumitrache, Seppe Frijters, Pedro Greydanus Antunes, Cederic Kommer, Lukas Lemmens, Rayan Luyts, Matija Milanovic, Noriko Potters, Aslan Poturak, Daoud en FaridTemirgereev, Gagik Tovmasyan, Muhammad Ulubiyev, Wout van Bergen, Warre Van Gils, Ziggy Van Noppen, Cas Van Riel en Viktor Verheyen. (PLG)