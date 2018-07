731.164 euro Vlaamse subsidie voor nieuwe sporthal 10 juli 2018

02u46 0 Oud-Turnhout Voor de renovatie en uitbreiding van sporthal De Hoogt krijgt de gemeente een eenmalige investeringssubsidie van 731.164 euro van de Vlaamse Overheid. De totale kostprijs van het project bedraagt 3 miljoen euro.

Volgens burgemeester Jos Vinckx (CD&V), die ook voor sport bevoegd is, is de subsidie geen evidentie. "In het decreet zijn zware criteria opgenomen en Oud-Turnhout is maar een kleine, landelijke gemeente. De gemeente motiveerde in haar dossier aan Sport Vlaanderen dat ook kleinere gemeenten bovenlokale noden hebben. Ook de uitbreidende mobiliteit - zowel voor de jongere als de oudere sporter -, de maatschappelijke vraag naar flexibiliteit en de drang naar meer bewegen en een gezondere levensstijl kwamen aan bod. Als burgemeester ben ik dan ook zeer verheugd dat minister Philippe Muyters (N-VA) de noodzaak van dit project onderschrijft en hiervoor een eenmalige investeringssubsidie van 731.164 euro vastlegt voor Oud-Turnhout. Dat is een een mooie beloning voor de vele vrijwilligers die het gemeentelijk sportbeleid dagelijks vorm geven in onze gemeente. De sportsector kijkt dan ook met plezier uit naar de eerste steenlegging in de maand september."





Doorgang

Er zal een tweede, grotere sporthal tegenaan de huidige gebouwd worden. Tussen beide hallen zal er een doorgang komen en de cafetaria zal naar boven gebracht worden, waardoor je vanuit de cafetaria op de eerste verdieping zicht hebt op beide sporthallen. (WDH)