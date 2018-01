24 kindjes geëvacueerd uit crèche WINDVLAAG RUKT DAK LOS, GEVAAR VOOR INSTORTING JEF VAN NOOTEN

19 januari 2018

02u37 0 Oud-Turnhout Bij kinderdagverblijf Mut De Muis in de Echelstraat in Oud-Turnhout moesten

gisteren 24 kindjes worden geëvacueerd. De evacuatie kwam er nadat een hevige stormwind het dak had beschadigd, met





instortingsgevaar tot gevolg. "Op het





gelijkvloers was er weinig gevaar, maar





we wilden geen risico nemen", zegt





brandweeradjudant Peter Houtmeyers. Ook vandaag zal het kinderdagverblijf nog gesloten blijven.





Het stormweer bleef gisteren niet zonder gevolgen voor kinderdagverblijf Mut De Muis in de Echelstraat in Oud-Tunhout. Terwijl de kindjes nietsvermoedend aan het spelen waren, rukte een hevige windstoot een deel van het golfplaten dak los. Een losgekomen luifel belandde bovenop het dak, met stabiliteitsproblemen aan het dak tot gevolg. "Alle kindjes waren op het moment dat het luifeldak het begaf binnen en hun veiligheid is nooit in gevaar gekomen", benadrukt Arne De Backer van De Voorzorg.





Geen direct gevaar

Het aanwezige personeel verwittigde de brandweer. In overleg met de uitbater besliste die al snel om het gebouw te ontruimen. 24 kindjes moesten worden geëvacueerd. "We hebben de directie de opdracht gegeven om de ouders of grootouders te verwittigen", vertelt Peter Houtmeyers, adjudant van brandweerzone Taxandria.





De ouders kregen aan de telefoon meteen te horen dat er geen reden was tot paniek. Ondanks de stabiliteitsproblemen aan het dak was er geen direct gevaar voor de kinderen. "Er is grote structurele schade aan het golfplaten dak. Daardoor is er instortingsgevaar voor de bovenverdieping", vertelt brandweeradjudant Peter Houtmeyers nog. "Er is geen acuut gevaar, maar preventief hebben we de kinderen toch één voor één laten vertrekken."





De hulpdiensten lieten ook een schoolbus van De Reuzepas aanrukken, voor het geval niet alle ouders of grootouders bereikt konden worden. "Maar we hebben alle ouders kunnen bereiken", liet De Backer nadien weten.





Hoogtewerker

Eén van de ouders die haar kindje rond 11.40 uur kwam ophalen, was de zwangere Britt De Houwer. "Ik kom Lenn ophalen", vertelt ze. "Ik ben heel blij dat ze vanuit het kinderdagverblijf zo snel gebeld hebben. Hoewel er geen direct gevaar zou zijn op de benedenverdieping is het beter om alle risico's te vermijden. Ik kan Lenn de rest van de dag gewoon thuis bijhouden. Ik ben toch thuis met bevallingsrust, dus we hebben geen opvangprobleem."





Even voordien was ook Pieter Meireleire al langs geweest om zijn jongste dochter Ezra (1,5) op te halen. "Er is nooit paniek geweest. Het personeel heeft me gebeld en onmiddellijk gerust gesteld."





Op het moment van de evacuatie wisten de ouders nog niet of hun kinderen er vandaag, vrijdag, terug terecht zouden kunnen. Later op de dag bleek dat het kinderdagverblijf ook vandaag en morgen gesloten zal blijven. "Er is een hoogtewerker nodig is om de controle grondig te kunnen uitvoeren en die kan vrijdag pas ter plaatse zijn", motiveert De Backer.