"Tapenades voor wie geen kaas lust" KAASFEESTEN VERNIEUWEN: OOK AVONTURENPARK EN IJSKAR JEF VAN NOOTEN

03 augustus 2018

02u44 0 Oud-Turnhout Priorij Corsendonk in Oud-Turnhout maakt zich op voor de 'tweede' editie van de Corsendonkse Kaasfeesten. Het evenement, een begrip in de jaren '90, kreeg vorig jaar nieuw leven ingeblazen. Nieuwigheden dit jaar zijn een avonturenpark en een ijskar. "Er zijn ook tapenades voor wie geen kaas lust."

De Kaasfeesten in Priorij Corsendonk waren eind vorige eeuw een begrip, maar hielden het in 1999 op een hoogtepunt (ruim 10.000 bezoekers) voor bekeken. Achttien jaar later werden de Kaasfeesten vorig jaar nieuw leven ingeblazen. De eerste editie van de vernieuwde Kaasfeesten lokten 3.450 bezoekers. Dit jaar, van 12 tot en met 15 augustus, willen de organisatoren beter doen. "Vorig jaar waren de weersvoorspellingen dramatisch. Uiteindelijk was het weer redelijk goed, maar de voorspellingen hadden bezoekers afgeschrikt. We waren dus tevreden met die 3.450 bezoekers", zegt An-Sofie Nédée. "Voortaan willen we de Priorij jaarlijks open stellen via dit laagdrempelig evenement."





Wie inkom betaalt, krijgt nadien a volonté 20 verschillende soorten kaas voorgeschoteld. Brouwerij Corsendonk verkoopt er achttien verschillende bieren. "Nieuw dit jaar is dat er ook tapenades voorzien worden voor de niet-kaaseters. Vorig jaar hoorden we van verscheidene mensen dat ze geen kaas lusten. We voorzien dit jaar ook een ijskraam. Die werd vorig jaar vooral door de kinderen gemist", vertelt Nédée.





Boerengolf

Ook de randanimatie wordt uitgebreid ten opzichte van vorig jaar. Bezoekers kunnen zich aan Boerengolf wagen, en er komt een extra folkloregroep optreden. "De groepen van vorig jaar waren zelf vragende partij om teriug te komen. Ze vonden het geweldig om in dit historische kader voor zo'n groot publiek op te treden." De Kaasfeesten pakken dit jaar ook uit met een avonturenpark. De organisatoren doen daarvoor een beroep op Support Corsendonk, een firma die al meer dan twintig jaar teambuilding-events organiseert. Speciaal voor de Kaasfeesten wordt het avonturenpark op de site van Priorij Corsendonk open gesteld. "Bezoekers kunnen zich wagen aan het hoogteparcours, op 8 meter hoogte. Uiteraard gebeurt alles onder deskundige leiding", zegt Mark Van Bergen van Support Corsendonk. "Ook ons ondergronds labyrint wordt open gesteld. Dat labyrint bestaat uit wandel-, kruip- en sluipgangen. Het is er duister, mysterieus en onvoorspelbaar. Met een klein lichtje kunnen bezoekers de gangen verkennen, samen met de kinderen."





Voor wie het liever wat minder spannend heeft, staan er gidsen klaar voor rondleidingen in de Priorij. Voor kinderen zijn springkastelen en een zandberg voorzien. "De zandberg met schopjes en emmertjes wordt nog groter dan vorig jaar. Die was toen meer in trek dan de springkastelen."





De Kaasfeesten gaan door van zondag 12 tot en met woensdag 15 augustus. Meer info op www.corsendonksekaasfeesten.com.