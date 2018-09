"Blauwe zone moet worden uitgebreid" 03 september 2018

02u27 0

Oppositiepartij N-VA wil de blauwe zone in het centrum van Oud-Turnhout uitbreiden. Nu moet er slechts langs één kant van de Steenweg op Turnhout een blauwe schijf worden gelegd. "Sinds 2012 zijn we vragende partij om de blauwe parkeerzone naar beide kanten van de Steenweg op Turnhout uit te breiden, tegelijk willen we de maximale parkeertijd uitbreiden naar twee uur", zegt Bob Coppens.





N-VA heeft de uitbreiding van de blauwe zone al eerder aangekaart, maar stootte op een njet van het gemeentebestuur. "Wij hopen dit te kunnen realiseren in de nieuwe legislatuur, zodat de ongelijke situatie voor de winkeliers daar eindelijk verdwijnt."





(JVN)