"6 marathons in 5 dagen, laat maar komen" DAVID VAN DER SANDEN START MORGEN IN 'MARATHON DES SABLES' JEF VAN NOOTEN

07 april 2018

02u31 0 Oud-Turnhout David Van der Sanden (34) uit Oud-Turnhout start morgen aan de zwaarste wedstrijd uit zijn leven: de Marathon des Sables in Marokko. Zes marathons in vijf dagen, dwars door de woestijn. "Mijn conditie is goed. Maar je weet nooit hoe je lichaam zal reageren op de omstandigheden", zegt David.

Na een maandenlange voorbereiding is het zover. Morgen om 9 uur begint David Van der Sanden aan de eerste meters van zijn Marathon des Sables. Vrijdagochtend nam hij in Parijs het vliegtuig naar Marokko. Na de landing reisden de deelnemers meteen door naar de Saharawoestijn. Vandaag volgt ter plaatse een medische keuring en controle van het materiaal, om dan zondagochtend van start te gaan. "Ik denk dat ik er klaar voor ben, maar het blijft koffiedik kijken", vertelde David Van der Sande donderdagavond enkele uren voor zijn vertrek naar Marokko. "Ik ben fysiek in orde, maar het blijft afwachten hoe je lichaam zal reageren op de extreme omstandigheden. Tijdens de trainingen kan je de afstanden wel simuleren, maar de hitte en het zand zijn vrijwel onmogelijk na te bootsen. Bovendien is het een lange winter geweest. Het contrast in temperatuur gaat dus groot zijn." De deelnemers aan de Marathon des Sables krijgen water van de organisatie. Al de rest - voeding, kledij en slaapgerief - moeten ze zelf dragen tijdens de loopwedstrijd.





2 kilo extra voeding

"Als voeding moeten we van de organisatie verplicht 2.000 calorieën per dag bij hebben in onze rugzak. Maar in overleg met mijn sportarts en voedingsconsulente hebben we beslist om voor elke dag minimaal 3.000 calorieën te voorzien", zegt David. "We verwachten dat mijn lichaam dat nodig zal hebben. Mijn vetpercentage is immers heel laag. Als ik dan slechts het minimum aan calorieën binnen krijg, zou me dat na een paar dagen zuur kunnen opbreken. We nemen het zekere voor het onzekere. Dat betekent dat ik 2 kilo meer mee moet sleuren dan de meeste andere deelnemers. Maar over de hele week gezien, zou ik daar mijn voordeel uit moeten halen."





Het is de eerste keer dat David zich aan zo'n extreme wedstrijd waagt. Toch droomt hij van een deftig resultaat. "Aangezien het mijn eerste keer is, is de finish halen het belangrijkste. Maar als ik tijdens de wedstrijd een goed gevoel hebt, zal het competitieve in mij sowieso naar boven komen."





Wie het loopavontuur van de Kempenaar wil volgen, kan dat doen via de Facebookpagina 'David loopt de Marathon des sables 2018'. "We mogen van de organisatie één e-mail per dag naar huis sturen. Het thuisfront zet dat verslag van de dag dan telkens op Facebook", besluit David.