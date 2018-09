Zomerfeest in vernieuwd centrum 05 september 2018

Het centrum van Oud-Heverlee is na een periode van werkzaamheden vernieuwd en dat werd afgelopen weekend gevierd. Vorige week vrijdag was er al een Bal Populaire van vzw 3050 aan de pastorij. Zaterdag was er dan weer de Trettio Femtio Kids Run gevolgd door de Classis OH-estafetteloop. Doorlopend konden de bezoekers ook genieten de Vlaamse kermis, inclusief rodeostier en een springkasteel. Op zondag werd dan weer het Zomerfeest georganiseerd, eveneens aan de pastorij in het vernieuwde centrum na de wegenwerken.





Het gemeentebestuur kwam langs voor de officiële inhuldiging en de feestelijke opening.





(BMK)