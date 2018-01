Zoetwaterpark wordt 100 MAAR GELD VOOR EEN OPKNAPBEURT IS ER NIET STEFAN VAN DE WEYER

26 januari 2018

02u32 0 Oud-Heverlee Het Zoetwaterpark in Oud-Heverlee bestaat binnenkort honderd jaar. Er moeten echter dringend werken gebeuren aan de eeuweling, maar voorlopig zijn de financiën nog niet rond. Wellicht is het wachten tot na de verkiezingen van oktober 2018 om in de volgende legislatuur in actie te komen. Schepen van Openbare Werken Adri Daniëls (CD&V) droomt van een sporthal op die locatie.

"Het domein Zoet Water omvat De Roosenberg, het speelpark, tennisvelden samen met verschillende voetbalvelden en enkele andere gronden, goed voor veertien hectare. In maart 2011 werd het park nog volledig vernieuwd met nieuwe speeltuigen zoals een trampolinepark. Voor inwoners van de gemeente was de toegang gratis, anderen betaalden één euro inkom. Maar voorlopig is dat park gesloten", weet Daniëls.





Parkeren

"Zoals het Zoetwaterpark er nu bijligt, is het niet het fraaiste wat er is", geeft de schepen grif toe. "We hadden er een succesvol trampolinepark, maar mogen het niet meer uitbaten als gevolg van strenge keuringen. Daarnaast controleren onze mensen van de dienst infrastructuur wekelijks alle terreinen en openbare plaatsen waar speeltuigen staan. Voorlopig ontbreken ook de financiën om er een personeelslid te plaatsen die toezicht houdt op de spelende kinderen en om inkom te vragen. Er zijn zeker ook verbeteringen aan de parking nodig. Vele gezinnen moeten er probleemloos kunnen parkeren om optimaal te kunnen genieten van de omgeving zonder te vrezen voor schade aan hun wagen. We moeten dit zeker de volgende legislatuur verwezenlijken," verduidelijkt Daniëls.





Kleinschalig blijven

"De speeltuin moet op het niveau van de gemeente komen, en dat hoeft zeker geen Plopsaland te worden. De kleinschaligheid van het Zoetwaterpark moet bewaard blijven. De recreatie kunnen we in de toekomst eventueel invullen met privépartners. We dromen luidop van een sporthal op die locatie, daar maken we geen geheim van. In het verleden werden al gesprekken gevoerd met het oog op private publieke samenwerkingen. Die liggen momenteel stil, maar ik vermoed dat ze met het oog op de komende verkiezingen wel herstart zullen worden. Dit moet echter allemaal ingevuld worden tijdens de volgende legislatuur in een masterplan. We willen uiteraard alles centreren. Voorlopig hebben we vele wensen, maar even veel vraagtekens," besluit Daniëls.