Zoetwaterpark omgetoverd tot speelparadijs 19 april 2018

Op de Megabuitenspeeldag in Oud-Heverlee was het werkelijk over de koppen lopen. Door het vele volk was het bijna even een overrompeling, net zoals in de gouden dagen van het Zoetwaterpark in volle zomer, wel eens durfde te gebeuren. Toch verliep alles vredevol en vielen er enkel blije gezichten te zien. Het Zoetwaterpark in de Maurits Noëstraat aan de Zoete Waters werd immers voor de gelegenheid omgetoverd tot een heus speelparadijs met onder andere springkastelen, attracties en een leuke en voor de gelegenheid zonnige zoektocht. Daarbuiten konden de aanwezige kinderen, tussen drie en twaalf jaar, en hun ouders zich kostelijk amuseren in het Zoetwaterpark.





(SVDL)