Zijstraten Maurits Noëstraat in 2019 onder handen genomen 18 juli 2018

02u32 0 Oud-Heverlee Tussen 2013 en 2018 werden in Oud-Heverlee vele wegenwerken verricht. Momenteel vinden er nog werken plaats om de dorpskern van Oud-Heverlee op te waarderen. Daarna komen de volgende werkzaamheden eraan in 2019.

Infrax zal de zijstraten van de Maurits Noëstraat aan de Zoete Waters, de Grezstraat, de Oud-Heverleestraat, de Sint-Joris-Weertstraat en Groenendaalstraat onder handen nemen. De rioleringen worden ontdubbeld en er komt een nieuw wegdek. Het project kost 580.000 euro.





"Deze werken hadden onmiddellijk moeten aansluiten op de weg- en rioleringswerken van Aquafin in de Maurits Noëstraat. Het afvalwater van Vaalbeek wordt er opgevangen, dat vloeit af naar een waterzuiveringsstation."





Ontdubbelen

"We willen het water van die zijstraten ook daarheen krijgen. Daarvoor worden de rioleringen ontdubbeld. Er komen nieuwe kasseien die de oude vervangen. De werken beginnen in 2019, een precieze timing is er niet", wist burgemeester Alexander Binon (N-VA).