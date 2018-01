Zes koppels vieren diamanten huwelijk 02u32 0 Foto Vertommen

In Oud-Heverlee werden zes koppels gefeliciteerd naar aanleiding van hun diamanten huwelijk. Het ging om de heer en mevrouw Leenaerts - Vanwyngaerden uit de Waversebaan, de heer en mevrouw Rondou - Vandezande uit de Dorpsstraat en de heer en mevrouw Parente - Devroye uit de Francis Crabbéstraat. Ak deze koppels wonen in de kern van Oud-Heverlee.





De echtparen Vandezande - Devyver uit de Naamsesteenweg en Cristens - Willems uit Banhagestraat waren de Blandense koppels die in de bloemetjes werden gezet. De heer en mevrouw Janssens - Meulemans uit de Blandenstraat uit Haasrode gaven eveneens elkaar zestig jaar geleden het jawoord. Ze kregen van de burgemeester Alexander Binon (N-VA) en zijn schepenen onder andere het boek 'Uit het verleden van de gemeente Oud-Heverlee', geschreven door Erik Martens, en verder ook cadeaubonnen en provinciale herinneringsmedailles.





(SVDL)