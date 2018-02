Zeker 20 extra sociale huurwoningen erbij 20 februari 2018

Binnenkort komen er minstens twintig sociale huurwoningen bij in Oud-Heverlee en dit op zes verschillende locaties. Vanaf 1 maart zullen meerdere gezinnen de acht nieuwe sociale huurwoningen aan het kapelletje in de Overwegstraat in Sint-Joris-Weert betrekken. Elk van de woningen zijn gezinswoningen met drie slaapkamers.





Door de hoge huizenprijzen in de gemeente is betaalbaar wonen voor velen een probleem. "Het fijne aan dit project, dat door de sociale huisvestingsmaatschappij SWaL en de gemeente Oud-Heverlee gerealiseerd werd, is dat alle nieuwe huurders een band met de gemeente hebben. Zo kunnen de families in de buurt van hun ouders en grootouders blijven wonen. Een kans die mijn eigen kinderen niet hadden als gevolg van de hoge woningprijzen in onze gemeente", zegt eerste schepen en Swal-bestuurder Adri Daniëls (CD&V) uit Sint-Joris-Weert.





Met de realisatie van de acht sociale huurwoningen is de inspanning nog niet ten einde. In de Ophemstraat in Oud-Heverlee (3 woningen), de Herpendaalstraat (6) en de Dassenstraat (3) komen kleinschalige sites met een eigentijdse architectuur.





Ook in de wijk Neerveld in Sint-Joris-Weert en in Haasrode is er plaats gereserveerd voor sociale huurwoningen. (SVDL)