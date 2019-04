Zand erover: nieuwe fietsersbrug al beklad met grafitti, maar in plaats van te poetsen, begraaft Oud-Heverlee pijler in de grond Stefan Van de Weyer

17 april 2019

13u15 0 Oud-Heverlee Een van de pijlers van de houten fietsers- en voetgangersbrug over de Naamsesteenweg in Blanden werd onlangs beklad met graffiti. Om aan reinigingskosten te ontsnappen kwamen de gemeente Oud-Heverlee en het Agentschap Wegen en Verkeer met een origineel idee.

“Het Agentschap Wegen en verkeer zal binnenkort de zijkanten die nu beklad zijn nog aanvullen met verstevigde grond. Zo zal de bekladding verborgen worden én voorkomen we ook toekomstige vandalenstreken. Bovendien kunnen we de kosten voor de eventuele reiniging zo ook even achterwege laten”, vertelde burgemeester Adri Daniëls (CD&V).

Over enkele weken zal de brug, na het aanbrengen van nog enkele tussenstukken, officieel in gebruik worden genomen.